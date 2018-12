Kinderartsen tegen nieuwe financiering bevallingen

"Geef ons een gezicht". Onder dat motto zijn de kinderartsen in de Kliniek Sint-Jan in Brussel met een bijzondere actie begonnen. Ze zijn niet te spreken over de wijze waarop de overheid vanaf nieuwjaar bevallingen gaat vergoeden. Via hun actie eisen de pediaters dat baby's van bij de geboorte erkend worden als individu.