In zaal 13 van cinemacomplex Kinepolis in Antwerpen zullen geen films meer getoond worden. De zaal is namelijk omgeturnd tot een permanente streamingstudio. Het audiovisuele bedrijf Blue Moon uit Aartselaar heeft daarover een deal met Kinepolis. Vanuit de filmzaal zullen ze samen hybride bedrijfsevents hosten. Een formule die talloze mogelijkheden biedt.