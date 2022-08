Met maar zo'n driekwart van het bezoekersaantal, wist Kinepolis in de eerste jaarhelft toch evenveel omzet te draaien als in de eerste helft van 2019. De bioscoopgroep sneed in de pandemie immers overtollige kosten weg en kan tegelijk bezoekers verleiden om meer uit te geven. Bijvoorbeeld aan duurdere luxezetels. Nieuwe blockbusterfilms dit najaar moeten een turbo zetten op die cashmachine. Een dividend komt dan opnieuw in zicht.