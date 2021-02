110 cinema's wereldwijd gesloten, bijna 3.000 werknemers in tijdelijke werkloosheid en een omzet die met 68 is gekrompen. Het rapport van Kinepolis over coronajaar 2020 oogt triest. Maar de bioscoopketen blijft niet bij de pakken zitten. De groep zit op een sterke overnamekas en heeft de voorbije maanden verschillende nieuwe producten uitgewerkt. Die moeten de cashmachine op volle toeren doen draaien, wanneer de cinema's weer open gaan.