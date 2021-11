Ook woningeigenaars moeten hun steentje bijdragen in het klimaatplan. De Vlaamse regering voert een renovatieplicht in bij de aankoop of verhuur van een woning. En bij nieuwbouw moeten we van aardgas af. "Dit Vlaamse klimaatplan maakt wonen niet duurder", belooft minister-president Jan Jambon. Op voorwaarde dat men de lagere energiefactuur meerekent, want kopers zullen voortaan wél een renovatiebudget moeten incalculeren.