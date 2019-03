"Klimaatstaking" wereldwijd opgevolgd

Meer dan 2.000 acties in 125 landen op alle continenten. Dat is het resultaat van de oproep van de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg voor een wereldwijde klimaatstaking. In ons land waren er acties in 28 verschillende steden. Met een opvallende rol voor de vakbonden.