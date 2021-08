Tomaat- en aardbeiplanten brengen evenveel en even goede vruchten op als je ze klimaatvriendelijker teelt. Tot die conclusie komen wetenschappers van onderzoeksinstituut ILVO en het Proefcentrum Hoogstraten na grootschalig onderzoek. In de teeltsubstraten verminderden of vervingen ze veen of steenwol door duurzamere alternatieven, als houtvezels of groencompost. En dat blijkt dus evengoed te werken.