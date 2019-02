Klok begint te tikken voor Europese autoindustrie

Amerikaans president Trump heeft z'n gevraagde rapport ontvangen over de autoindustrie. Het rapport onderzoekt of de invoer van auto's risico's inhoudt voor de nationale veiligheid. De inhoud kennen we nog niet, maar de klok begint wel te tikken. Trump heeft nu 90 dagen om invoerheffingen op te leggen op auto's en hun onderdelen. Vooral in Duitsland houden ze het hart vast.