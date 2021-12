De klok tikt voor wie een woning in het buitenland heeft. Voor het einde van dit jaar, ten laatste vrijdag dus, moet de eigenaar van een buitenlandse woning die aangeven bij de fiscus. In ruil zal hij minder belastingen betalen. Want de fiscus gaat buitenlandse woningen voortaan even mild belasten als Belgische, na een veroordeling door het Europees Hof, vanwege discriminatie.