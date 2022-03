De oorlog in Oekraïne heeft naadloos de zorgen over corona afgelost, zo blijkt uit de Ondernemersbarometer van Unizo. Het vertrouwen van Vlaamse zelfstandigen en KMO's in de economische situatie is nog altijd erg laag. De tekorten, stijgende energie- en grondstofprijzen en de verwachte loonindexatie wegen zwaar. Unizo publiceert z'n barometer aan de vooravond van een socialistische vakbondsactie voor extra loon. Die eis van het ABBV zet kwaad bloed bij de ondernemers.