Vorige week is nog een ander 5G-netwerk gelanceerd in Antwerpen: "Minerva". Een samenwerking tussen de stad, z'n havenbedrijf en z'n politie- en brandweerdiensten. Met nadruk op snelheid en betrouwbaarheid. Maar wat daarbij onder de radar bleef: het grootste 5G-netwerk van ons land is gebouwd door een klein en nog onbekend technologiebedrijfje, iSea.