Een kwart van onze KMO's denkt in het komende kwartaal aanwervingen te doen. Dat blijkt uit de driemaandelijkse tewerkstellingsenquête van HR-dienstverlener SD Worx. We blijven daarmee hangen op het niveau van begin dit jaar, onder het peil dat nodig is om onze jobmarkt weer aan te zwengelen. De coronacrisis is nog steeds niet overwonnen.