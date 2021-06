In ZNA Stuivenberg heeft een chirurg voor het eerst een knieprothese geplaatst met behulp van augmented reality. De technologie is ontwikkeld door de arts en een Zwitsers bedrijf. Tijdens de ingreep ziet de chirurg in een AR-bril wat er gebeurt in het gewricht. Hij kan de prothese nauwkeuriger plaatsen, waardoor de patiënt sneller revalideert.