De centrale banken staan zo goed als machteloos tegenover de coronacrisis. Het zijn de overheden die nu met gerichte maatregelen de economie in leven moeten houden, zegt Koen De Leus. De hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis verwijst in Z-Talk naar de toespraak van Christine Lagarde. De rente zat al een tijdje op de bodem, maar het coronavirus heeft onverwacht snel een wissel in het beleid op gang gebracht. Vanaf zaterdagochtend 11u in Z-Talk!