Na twee weken oorlog heeft het Russische regime begrepen dat het niet zal lukken om van Oekraïne een ondergeschikte vazalstaat te maken. "De doelstellingen van Vladimir Poetin zijn noodgedwongen aan het verschuiven" zegt professor economie en Ruslandkenner Koen Schoors dit weekend in Trends Talk. Als economieprofessor vindt hij ook dat het doembeeld van de oliecrisis van de jaren '70 niet op zijn plaats is. Er is gas genoeg.