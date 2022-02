Er ontwikkelt zich steeds meer een publiek dat nieuwe koffiespecialiteiten drinkt en ook bereid is om daar meer voor te betalen. En daar speelt de jonge Vilvoordenaar Kobe Leduc handig op in. Dit weekend lanceert hij zijn "full-circle koffiebranderij". Hij werkt rechtstreeks samen met koffieboeren in Indonesië en helpt hen om nieuwe specialiteiten te ontwikkelen.