Van F-16 piloot tot CEO. Jeroen Poesen, de commandant van luchtmachtbasis Kleine Brogel gaat Trixxo leiden. Dat is de Limburgse groep boven uitzendbedrijf Trixxo Jobs en dienstenchequebedrijf Trixxo Home. Goed voor 140 kantoren bij ons en in Nederland. De kolonel staat voor een pittige missie: de omzet verdubbelen in 4 jaar tijd.