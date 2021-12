Het coronatijdperk heeft onze mobiliteit flink dooreengeschud. Eén op de drie frequente gebruikers van het openbaar vervoergebruikers is dit jaar overgestapt op een ander vervoermiddel. Zowel voor woon-werkverkeer als in de vrije tijd, zo blijkt uit de mobiliteitsbarometer van VAB. "Koning Auto" is weer helemaal terug. En dat terwijl een tankbeurt dit jaar liefst een kwart duurder geworden is.