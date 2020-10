De Limburgse bottelaar en drankenproducent Konings wil z'n omzet nog eens verdubbelen in vier jaar tijd. Om die groei aan te kunnen moet Konings zijn magazijn- en productieruimte uitbreiden op een nieuwe locatie. Daarvoor liggen Genk en Breda in de weegschaal. In Breda heeft Konings al een vestiging waar het 20 miljoen investeert in een unieke supersnelle blikkenlijn voor melk- en koffieproducten.