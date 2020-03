De impact van het coronavirus is ongezien. De luchthaven Paris-Orly, die normaal meer dan 30 miljoen reizigers per jaar verwelkomt, gaat tijdelijk helemaal dicht. Eurocontrol meldt dat het luchtverkeer in Europa met liefst 90% teruggevallen is en illustreert dat met twee sprekende "heat maps". Tegelijk blijken uit de eerste steekproeven dat de ziektecijfers in ons land naar een historische piek stijgen.