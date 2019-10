Er is commotie over een samenwerking tussen de stad Kortrijk en Proximus. Het telecombedrijf telt voortdurend het aantal gsm's in de stad en traceert hun bewegingen. Kortrijk betaalt voor die data, om er z'n marketingcampagnes op te baseren. Onder meer voor toeristen en shoppers. De verzamelde data zijn anoniem, zeggen Kortrijk en Proximus. Maar privacy-activisten zijn bezorgd.