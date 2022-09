Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, stapt in de Oost-Vlaamse voedingsdistributeur Ingrizo. Ingrizo levert ingrediënten en additieven aan bedrijven in de voedingsindustrie en ontwikkelt ook zelf nieuwe, gezonde recepturen. De samenwerking met Korys moet de groei van het bedrijf versterken. Met een consument die steeds meer plantaardige en suikerarme voeding wil, is er nog heel wat potentieel.