Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt, investeert in het Franse medtechbedrijf Cairdac. Dat ontwikkelt een draadloze pacemaker die in staat is om -via het kloppen van het hart- z'n eigen energie op te wekken. Daardoor gaat het apparaat veel langer mee en moet de patiënt minder ingrepen ondergaan. Cairdac haalde bij een eerste kapitaalronde 17 miljoen euro op.