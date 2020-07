Korys, de investeringsmaatschappij van de ondernemersfamilie Colruyt, stapt in VoltStorage. Dat is een Duitse start-up die een thuisbatterij op de markt brengt. Nu zonnepanelen betaalbaar zijn, is opslag van die zonnestroom de volgende uitdaging. Want zonder batterij verbruikt een doorsnee gezin maar zo'n 30 procent van de stroom die z'n eigen panelen opwekken.