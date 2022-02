Tegen het einde van dit decennium moet de water-, de gas- en de elektriciteitsmeter in elke Vlaamse woning digitaal zijn. Alle bestaande meters vervangen is een gigantische onderneming. Voor het eerst is zo'n vervanging in één keer gebeurd, door één technieker. Dankzij een samenwerking tussen de beheerder van het elektriciteits- en gasnet Fluvius en drie Vlaamse watermaatschappijen. Het gaat nog om een pilootproject, bij 70.000 woningen.