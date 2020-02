De militaire krachtmeting tussen Rusland en Turkije dreigt uit de hand te lopen.De NAVO gaat zijn luchtafweer in Turkije versterken. En roept tegelijk Syrië en Rusland op zijn bombardementen in 't noordwesten van Syrië te staken. De NAVO-reactie komt er nadat zeker 33 Turkse militairen in Syrië om het leven zijn gekomen. Turkije heeft daarop stellingen van het Syrische leger bestookt.