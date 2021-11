De KU Leuven-groep stort zich op de groeiende markt voor levenslang leren. Vijf van z'n hogescholen en de universiteit bundelen een aanbod van meer dan 1.000 opleidingen op een centraal platform. Dat moeten werknemers toelaten om zich bij- of om te scholen in elke fase van hun loopbaan. Dat kan online, hybride of fysiek. Overdag, 's avonds of in het weekend.