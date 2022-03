De KU Leuven heeft een innovatief bouwconcept ontwikkeld, dat het mogelijk maakt op enkele weken tijd een duurzame woning te bouwen. Die is niet alleen energiezuinig in gebruik, maar ook in productie. Aannemers, die mee in het project zijn gestapt, willen het bouwconcept gaan toepassen voor private en sociale woningbouw. En op termijn ook voor de bouw van noodwoningen.