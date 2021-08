De zomervakantie is nog niet ten einde, maar de logistieke spelers beginnen zich al volop voor te bereiden op de eindejaarsperiode. Ze zetten alle zeilen bij om voldoende personeel te vinden want de kandidaten zijn schaars. De logistieke speler Kühne Und Nagel zoekt voor komend najaar 400 uitzendkrachten. Samen met Tempo Team organiseerde hij op z'n site in Geel een fysiek jobevent. En dat was al geleden van voor corona.