"Kursk" drijft prestige op van Belgische filmindustrie

De film Kursk, over de Russische onderzeeër die in 2000 zonk, maakt deze week z'n debuut in de bioscoopzalen. 't Is een Belgische co-productie met een aanzienlijke economische return voor ons land. De film werd hier grotendeels opgenomen. Dat zorgde ondermeer voor zo'n 2.000 werkdagen voor technici.