Huurkosten zijn niet alleen een grote kostenpost voor de horeca, maar ook voor de retailsector. Een zestigtal grote retailers vraagt daarom een tussenkomst van de overheid. Of beter, ze vraagt de verhuurders van de winkelpanden om voor één of twee maanden de huur kwijt te schelden. Voor dat kwijtgestelde bedrag zou de overheid die verhuurders dan een belastingkrediet moeten geven. Maar niet iedereen is te vinden voor zo'n uniforme maatregel.