Met de trekking van de lijstnummers is de campagne van de sociale verkiezingen afgetrapt. In ruim 10.000 ondernemingen zullen bijna 1,8 miljoen werknemers hun vertegenwoordigers kunnen kiezen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk. Voor het eerst zullen werknemers kunnen stemmen via hun werkcomputer. En krijgen ook uitzendkrachten een stem.