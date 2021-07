De Nationale Loterij gaat voortaan ook de Belgische e-sportsfederatie ondersteunen. E-sport is de competitieve beoefening van videospelletjes. Een bloeiende sector, die de Loterij mee wil helpen professionaliseren. Dit jaar stopt ze de federatie 50.000 euro toe. Het is de 27e sport- en vrijetijdsorganisatie in België waar de Nationale Loterij haar schouders onder zet.