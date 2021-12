Oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie en 4 bestuurders van Lernout & Hauspie Speech Products, zijn veroordeeld tot ruim 655 miljoen euro schadevergoeding. Plus 20 jaar intrest. Een gigantisch bedrag, dat ze zouden moeten betalen aan duizenden gedupeerde beleggers en de curatoren van het failliete spraaktechnologiebedrijf. Maar in de praktijk is er weinig hoop dat die gedupeerden hun centen ooit te pakken zullen krijgen.