Het is een heus evenement geworden in Frankrijk: de beursgang van z'n nationale loterij, La Française des Jeux. Op de Spaanse na de grootste nationale loterij van Europa. De vraag naar aandelen overtrof ruimschoots het aanbod. De privatisering levert de Franse staat 2,1 miljard op. Het is de eerste privatisering van een Frans bedrijf sinds die van elektriciteitsreus EDF in 2005.