In het Verenigd Koninkrijk heeft oppositiepartij Labour z'n verkiezingsprogramma voorgesteld. Het meest radicale in jaren zeggen politieke waarnemers. Zo wil hij olie- en gasbedrijven laten opdraaien voor de schade aan het klimaat met een eenmalige belasting. En wil hij spoor, post, water en energie weer in handen van de overheid.