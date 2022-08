Rusland ervaart amper de gevolgen van de sancties en de werkloosheid is nooit zo laag geweest. Zo luidt toch de officiële berichtgeving. In werkelijkheid is de auto-industrie, tevens de grootste werkgever van het land, midscheeps geraakt door het vertrek van alle mondiale autocontructeurs. Het iconische merk Lada, vóór de oorlog een joint-venture met Renault, probeert recht te krabbelen, maar dat verloopt niet zonder slag of stoot.