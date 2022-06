ECB-voorzitster Lagarde zwicht niet voor de kritiek dat haar beleid 'too little, too late' is. Ze herbevestigt vandaag de eerdere intentie om in juli de rente met 25 basispunten te verhogen. En niet meer dan dat, ondanks de druk om forser in te grijpen tegen de inflatie. De voorzitster blijft dus geloven in de zachte aanpak. Lagarde hield haar toespraak op een tweedaags ECB-forum in Portugal.