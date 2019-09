Het soepele geldbeleid van de ECB staat steeds meer ter discussie. Ook binnen de Centrale Bank groeit de verdeeldheid. Het was daarom extra uitkijken naar de hoorzitting van Christine Lagarde in het Europese parlement. Zij is genomineerd om Mario Draghi op te volgen als voorzitter van de ECB, vanaf 1 november. Maar als het van haar afhangt blijft de ECB de economie wel degelijk stimuleren.