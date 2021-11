Zeven jaar nadat Milcobel zijn enorme mozzarellafabriek opende in het West-Vlaamse Langemark, waagt ook Laiterie des Ardennes zich aan de populaire kaas. In Baudour, in Henegouwen, start de coöperatieve een mozzarellalijn goed voor een capaciteit van 32.000 ton. Die moet de 2.000 boeren-coöperanten minder afhankelijk maken van melkpoeder en boter, met hun volatiele prijzen.