Goed nieuws voor de toeristische sector : vanaf één juli zou reizen in Europa een stuk vlotter moeten verlopen. Zonder in quarantaine te moeten gaan als je bijvoorbeeld uit een rode zone terugkeert. Volgende maand wordt immers het coronacertificaat geldig. Dat toont aan dat je volledig gevaccineerd bent, recent negatief hebt getest of de ziekte hebt gehad en dus antistoffen hebt. Vanaf vandaag kan je in ons land zo'n certificaat aanvragen.