In Brussel hebben boze landbouwers betoogd. Ze protesteren tegen de Mercosur-deal. Dat is het vrijhandelsakkoord dat de Europese Unie eind juni tekende met Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay. Het treedt pas in werking als alle lidstaten het ratificeren. En de boeren willen nu druk zetten om dat niet te doen. Want volgens hen leidt het akkoord tot oneerlijke concurrentie.