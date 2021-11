Landbouw was lang een struikelblok binnen de Vlaamse regering. Uiteindelijk moet de sector z'n uitstoot van broeikasgassen met 31% verminderen tegen 2030, minder dus dan de 40% globale reductie in het klimaatplan. En die inspanning moet vooral uit klimaatvriendelijke investeringen en innovatie komen. Van een drastische afbouw van de veestapel is geen sprake meer.