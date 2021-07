Dankzij alle overheidssteun zijn in coronajaar 2020 netto amper 800 arbeidsplaatsen verloren gegaan in ons land. Dat blijkt uit een rapport van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Maar het rapport legt ook een gevaarlijke polarisatie bloot op de arbeidsmarkt. Voor langdurig werklozen is de toestand alleen maar uitzichtlozer geworden.