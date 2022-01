Maandag kunnen de werken aan de Oosterweelwerf in Antwerpen deels hervatten. Die lagen stil na een arrest van de Raad van State. Die oordeelde dat de werfzone van de Oosterweelwerken niet correct was afgebakend. Het arrest moest verhinderen dat bouwheer Lantis met PFOS vervuilde grond zou verplaatsen van Linkeroever naar de terreinen van 3M in Zwijndrecht. Lantis heeft nu een noodoplossing uitgewerkt.