Luc Hellemans, de topman van Lantis, vreest dat de kosten voor het Oosterweelproject in Antwerpen enorm kunnen oplopen door het gebrek aan duidelijke vergunningen. Hij waarschuwt daarvoor dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z. 'Onze wetgeving laat te veel mogelijkheden om op elk moment rechtszaken aan te spannen' vreest Hellemans. En die stokken in de wielen kosten onverantwoord veel geld.