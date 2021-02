In de Antwerpse haven heeft de Duitse chemiereus Lanxess een nieuwe installatie voorgesteld die zijn uitstoot van lachgas terugdringt. Lachgas is een broeikasgas dat veel sterker is dan CO2. Volgens Lanxess komt de uitstootreductie die het dankzij de installatie realiseert overeen met 150.000 ton CO2. Het gaat om een forse investering van 10 miljoen euro.