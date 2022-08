Lapauw International heeft 4 miljoen euro vers kapitaal binnengehaald bij durfkapitaalfonds CIM Capital. Z'n industriële machines doen ondermeer de was en de strijk in de Ritz Carlton en Hilton-hotels. Lapauw is actief in het topsegement van de markt en levert z'n machines in meer dan 60 landen wereldwijd. Tot de coronacrisis het orderboek deed leeglopen en het bedrijf in ademnood kwam.