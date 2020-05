De Colombiaanse luchtvaartreus Avianca heeft bescherming tegen z'n schuldeisers aangevraagd. Avianca doet dat in de VS, waar het op de beurs noteert. Via faillissementsbescherming hoopt de nummer twee van Latijns-Amerika de coronacrisis te overleven. Vorig jaar vierde de luchtvaartmaatschappij nog z'n 100ste verjaardag.