LeasePlan trekt naar de beurs

De Nederlandse autodienstengroep LeasePlan trekt naar de beurs van Amsterdam én van Brussel. De autodienstengroep is bekend als leasingmaatschappij, maar is ook actief in tweedehandswagens. En vooral dat laatste is een enorme groeimarkt. LeasePlan belooft z'n toekomstige beleggers dan ook dividend én groei.